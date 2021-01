Resumo: 83º Episódio - 5 de janeiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Telma e Vitinho conversam sobre a melhor forma de compatibilizar a gestão da campanha dos Sumos Detox com a gravidez, e Telma sugere atribuir mais responsabilidades a Sandra. Apesar da hora, decide ligar-lhe… Mas, no interior do quartel general, uma mão rejeita a chamada que chega ao telemóvel de Sandra.

Marina continua a tentar convencer Castro de que não precisa de utilizar o filho de Fábio e Lara para ganhar dinheiro, mas Castro não pretende desistir do seu plano e ameaça Marina: se ela não continuar calada, como até aí, ele diz ao padrasto onde ela está. Marina fica muito desiludida com a ameaça, e começa a pensar que Castro nunca mudará... e ela odeia-o por isso.

No dia seguinte, Céu é apanhada a beijar Pedro na Casa Artur Colaço e todas as crianças ficam entusiasmadas. Há muito que torciam por aquele namoro! Caio é que não se conforma, por mais que Céu lhe diga que precisou de seguir com a sua vida.

Céu recebe uma mensagem perturbadora: é de Sandra, a dizer que, por motivos pessoais, não irá mais trabalhar na Rica Fruta e que se irá ausentar do país...

Já na coletividade, uma outra mensagem deixa Liliana perturbada: é de Filipe, a dizer que a diversão está prestes a acabar…

Na pensão, Jéssica não tem braços a medir, agora que Bruno está ausente, e Lara e Branca tentam ajudar no que podem. Ainda assim, Jéssica não se opõe a que Lara vá tomar conta de Salvador, quando for necessário, o que a deixa muito feliz!

Caio e Céu vão até à Rica Fruta para ver o que Sílvia sabe sobre Sandra. Sílvia também não tem respostas, mas fica muito preocupada. Não lhe faz sentido que, após ter exigido mais regalias, Sandra se despedisse tão abruptamente, o que a leva a pensar que alguém do grupo possa ter tratado do seu desaparecimento. Afinal de contas, Sandra era uma ameaça para o golpe! Mas o desaparecimento dela pode desencadear uma investigação policial que lhes pode trazer problemas, a pouco tempo do golpe final...

No cabeleireiro de Amália, a noiva continua a sua dieta para estar em forma para o casamento. Cíntia é que parece não ter sorte nenhuma ao amor, e queixa-se dos homens de Alvorinha. Nesse momento, surge Simão, que vem para cortar o cabelo, e é maltratado por Cíntia, que definitivamente não está nos seus dias.

De volta à pensão, Zé Luís aproveita um momento a sós com a filha para falar com ela sobre o seu casamento com Bruno. Falam também da relação de Céu e Zé Luís, e de como ele se anulou, como pessoa. Mas Zé Luís agora sente-se um novo homem, disposto a pensar mais nele próprio e nas suas necessidades. O que ele não sabe é que Céu, que veio à pensão buscar os netos, está a escutar as suas palavras...

Ainda na pensão, Céu recebe uma boa notícia de Lara: Jéssica aceitou que ela tomasse conta de Salvador, nas suas horas vagas! Céu fica entusiasmada e propõe-lhe que comece nesse mesmo dia.

No salão, Amália pede a Cíntia que lave a cabeça a Simão, enquanto ela despacha outra cliente. Afável, Simão apresenta-se e fala um pouco do que está a fazer em Alvorinha, mas só Amália lhe dá atenção. Cíntia não está mesmo nos seus dias, e acaba por lavar a cabeça de Simão com água fria…

No quartel general, Estrela, Rubi e Andreia acabam de saber do desaparecimento repentino de Sandra. Rubi acusa Sílvia de ser a responsável, mas Andreia parte em defesa da irmã.