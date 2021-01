Resumo: 82º Episódio - 4 de janeiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Com o adiamento do casamento, Horácio tenta convencer Amália a acabar com a abstinência da noiva, mas Amália não lhe dá hipóteses, e Horácio acaba o serão a fazer lacinhos cor-de-rosa para os convites…

Já mais calmo, na sucata, Castro diz a Velha Rosa que devia ter morrido no incêndio que vitimou as suas irmãs. Mas Velha Rosa não concorda. A morrer alguém, deveria ser outra pessoa.

Na coletividade, Zé Luís conta a Rosanne que o médico lhe sugeriu encontrar um hobbie, e Rosanne tem logo uma ideia que pode vir a agitar a vida dele...

No palacete, continua a discutir-se a nova relação de Céu, quando ela recebe uma mensagem de Tino a pedir-lhe que vá com urgência à coletividade. Ao chegar lá, Céu encontra Graciete bastante alterada, e só com paciência e carinho consegue convencê-la a ir para casa com o marido. Depara-se então com Rosanne a ensinar tango a Zé Luís na sala comunitária... De tão envolvidos que estão, nem dão pela presença de Céu! Preciosa, também por lá, não perde a oportunidade de atirar à cara da ex-nora que ela nunca o conseguiu fazer feliz. Agora é que ele está bem!

O dia também está a chegar ao fim na sucata, mas Marina e Castro não conseguem adormecer. Os dois refletem sobre os eventos do dia, que trouxe muitas emoções ao de cima. Castro acaba por agradecer a ajuda de Marina, e confessa-lhe que sente vontade de mudar, por ela. Mas assim que Marina começa a fazer-lhe perguntas incómodas, Castro fecha-se e ainda a acusa de ter contado mais do que devia, a Fábio. Marina jura que não o fez, mas suplica a Castro que revele, de uma vez por todas, o que fez ao bebé de Fábio e Lara...