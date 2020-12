Resumo: 81º Episódio - 30 de dezembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

No palacete, as notícias parecem ser mais animadoras. Toda a família comemora a gravidez inesperada de Telma. Mas a animação não dura muito tempo… Graciete aparece para contar a Céu que o seu bebé nunca chegou a desenvolver-se, e que está devastada.

Fábio e Renato conseguem apagar o fogo na sucata, mas Castro continua perturbado. Marina tenta acalmá-lo, mas Castro apenas diz repetidamente os nomes das irmãs: Ana e Miriam.

No palacete, as comemorações continuam, com champanhe sem álcool, claro! Quando Céu e Graciete se aproximam, ninguém se apercebe de que elas não estão com ar de quem tenha vontade de festejar. Vitinho comunica a Graciete que Telma está grávida, e Telma parece entusiasmada com a ideia de as duas estarem grávidas ao mesmo tempo. Até que Graciete acaba por contar que perdeu o bebé...

Na sucata, Castro não dá sinais de acalmar e Marina acaba por chamar a Velha Rosa. Deitam Castro no sofá, onde ele vai dizendo que fez tudo o que pode, mas não foi suficiente. Velha Rosa, que se emociona, pede aos outros que saiam para poder falar com Castro a sós. Todos, menos Marina. Velha Rosa abre a camisa de Castro para que ele possa respirar melhor e Marina é surpreendida com uma marca que ele tem no peito...

De volta ao palacete, todos tentam consolar Graciete, que terá de aguardar os resultados dos testes genéticos antes de pensar em voltar a engravidar. Embora abalada, Graciete deixa algumas palavras de conforto a Telma, que ainda não consegue imaginar-se grávida.

Já de noite, na sucata, todos ajudam a limpar os vestígios do incêndio, enquanto Castro descansa. Marina, ainda perturbada com a reação de Castro, tenta que Velha Rosa lhe diga o que sabe, a fim de poder ajudá-lo. Mas Velha Rosa não revela nada, acha que deve ser Castro a falar. Marina confronta-a ainda com os nomes que Castro enunciou durante o incêndio, pergunta-lho se sabe quem são, mas Velha Rosa, emocionada, limita-se a mudar de assunto.

No palacete, Céu aproveita a reunião de toda a família, ao jantar, para anunciar que está numa relação com Pedro, também presente na refeição. A reação, no entanto, não é tão pacífica quanto esperavam. Nem todos os membros da família aceitam que Céu se envolva com outra pessoa, estando ainda casada com Zé Luís. Caio é dos mais inconformados, mas Bruno tenta fazê-lo ver que a mãe tem o direito de seguir em frente com a sua vida. A sós com ele, aproveita para voltar a questioná-lo sobre Rubi, mas Caio apenas o aconselha a esquecê-la e a voltar para Jéssica, sem lhe revelar mais nada.