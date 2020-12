Resumo: 80º Episódio - 29 de dezembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

De regresso à sucata, Fábio insiste novamente com Marina para que ela lhe diga o que sabe sobre o segredo que une Castro à euromilionária. Mas Marina evita a conversa. Está a apaixonar-se pelo sucateiro e, por mais que queira ajudar os amigos, não quer deixar Castro em risco...

O teste de gravidez de Telma confirma que ela e Vitinho vão mesmo ser pais! No entanto, e ao contrário de Vitinho e do resto da família, Telma não parece nada feliz com a novidade e refugia-se no seu quarto. Céu e Vitinho conseguem acalmá-la e fazê-la ver que, afinal, uma Telma ou um Vitinho em ponto pequeno até pode vir a ser uma coisa bem boa…

Já com os ânimos mais calmos, Bruno volta a tentar que Caio lhe diga o que sabe sobre Rubi, confessando-lhe que ele e Jéssica procuraram o seu nome em muitas editoras do país e que o seu nome não consta em lado nenhum. Mas voltam a ser interrompidos, desta vez por Natário e Lúcia...

Sílvia, Andreia, Estrela e Rubi afinam os planos para o seu golpe no Museu Imperial. No final da reunião, todos vão embora menos Rubi, que ao ficar sozinha atende uma chamada misteriosa... Sandra, que tinha estado a vigiar a reunião desde o início para tentar desvendar o segredo de Sílvia, aproxima-se agora do quartel general...

Na sucata, Fábio volta a confrontar Marina, quando esta está a cozinhar, mas é interrompido por Castro, que pensa que ela lhe está a contar tudo sobre o bebé. Castro pede a Marina que os deixe sozinhos e tenta mostrar a Fábio quem realmente manda ali, sem se aperceber que a chama do lume atinge um cortinado, que começa a arder. Há fogo na sucata!

De volta ao quartel general, Sandra, já com a costa livre, tenta encontrar uma maneira de entrar na igreja abandonada, sem fazer ideia do que a espera.

A sucata está a arder! Fábio pede ajuda a Marina e a Renato, e apela a Castro que faça alguma coisa, mas este fica paralisado. Recorda o momento em que, 25 anos antes, se deparou com um incêndio e tentou salvar as suas irmãs, presas numa das divisões.

No quartel general, o cenário é perturbador. O corpo de Sandra é arrastado por um vulto para o interior da igreja abandonada. Sandra está morta.

No palacete, as notícias parecem ser mais animadoras. Toda a família comemora a gravidez inesperada de Telma.