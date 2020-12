Resumo: 79º Episódio - 28 de dezembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

No quartel-general, Sandra aparece a rondar o espaço, e depara-se com Caio, que vem a sair da velha Igreja.

Na coletividade, Graciete e Tino estão desolados. Acabam de descobrir que a gravidez de Graciete não evoluiu da melhor forma.

Castro surpreende Marina com a pulseira que pertencia à sua mãe, e que nunca chegou a vender. Diz-lhe que, afinal de contas, a pulseira não lhe ia render muito, tentando desvalorizar a preocupação que sente para com ela. Marina diz-lhe que ele até tem bom coração, e não percebe porque é que ele se comporta como um monstro. Castro pergunta-lhe se ela acha mesmo que ele é um monstro, ao que Marina, levada pela intensidade do momento, lhe responde com um beijo...

Bruno conta a Caio que se separou de Jéssica por causa de Rubi, que está desaparecida desde a noite anterior. Caio fica muito apreensivo e diz-lhe que ele cometeu o erro da sua vida. Bruno percebe que ele sabe mais do que diz, mas são interrompidos por Céu. Vitinho chegou da farmácia com um teste de gravidez, estão prestes a saber se vai haver mais um bebé na família Garcia!

Na sequência das más notícias de Graciete e Tino, Amália e Horácio comunicam aos amigos que decidiram adiar o casamento, pois não seriam capazes de o celebrar sabendo que estão a passar um momento tão difícil.