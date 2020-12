Resumo: 78º Episódio - 22 de dezembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Já na pensão, Lara conta a Branca que recebeu um convite para ser ama do Salvador, nas horas vagas, e Branca acha uma ótima ideia. Promete ajudá-la no que for preciso.

Bruno aparece para falar com Jéssica e conta-lhe que não foi atrás de Rubi, passou a noite no palacete. Está preocupado com os filhos e com a melhor forma de lhes contar a verdade. Jéssica diz-lhe que esteve a pesquisar sobre a identidade de Rubi. Se ninguém do mundo editorial a conhece, é bem possível que ela não seja mesmo quem disse ser...

No quartel-general, Sílvia e Caio percebem que os restantes elementos do grupo também receberam ameaças pelo telemóvel. A Serpente, que mais uma vez surge em videochamada e sem dar a cara, não parece estar para brincadeiras. Deixa claro que precisa do empenho de todos no golpe e, desta vez, sem margem para erros.

Na sucata, Castro encontra Marina triste, a observar uma foto da mãe, que faria anos se fosse viva. Marina comenta que tudo o que lhe resta da mãe é aquela foto e uma pulseira que teve de dar a Castro, quando se mudou para a sucata. Imagina que ele já a tenha vendido...

De volta ao palacete, Telma é analisada pelo médico, que rapidamente conclui que o mais provável é Telma estar grávida...

Na pensão Bruno confirma cada vez mais que a Jessica tinha razão e fica a pensar que tudo o que fez foi por nada!

Graciete e Tino aparecem na Coletividade desolados.