Resumo: 77º Episódio - 21 de dezembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Na coletividade, Padre Bento queixa-se a Rosanne de que tem a Igreja vazia. Ninguém apareceu para se confessar. O boicote de Preciosa e Cremilde parece estar a funcionar, para mal dos seus pecados... Zé Luís aparece entretanto, vindo de mais uma consulta, e Rosanne dá-lhe força. Os dois estão a cada dia mais próximos e Tino e Horácio apercebem-se da crescente cumplicidade.

Na Casa Artur Colaço, Céu conta a Pedro que Bruno já está a par do novo relacionamento da mãe, e que reagiu bem. O passo seguinte é contar ao resto da família, mas Céu diz que, primeiro, ainda tem de falar com outra pessoa...

Telma, Vitinho, Sílvia e Sandra analisam as fotos da campanha dos sumos detox, que acabam de chegar. Estão muito satisfeitos com o resultado final e Céu, que se junta à reunião, também dá luz verde à campanha. A única pessoa que se mostra reticente é Sandra, que reivindica uma maior participação no processo criativo, agora que faz parte da equipa. Sem paciência para a ouvir, Sílvia vai para o seu gabinete, mas Sandra segue-a para lhe dizer que não ficou, de todo, satisfeita com a recente promoção. Acha que merece um ordenado melhor, e que devia ser ela a gerir a campanha, em vez de Telma e Vitinho. Sílvia irrita-se e corre com ela do gabinete, o que deixa Sandra ainda com mais vontade de descobrir o que se passa na Igreja abandonada...

Céu conta a Zé Luís que namora com Pedro, o que, para ele, não é propriamente uma novidade. Céu garante-lhe que nunca o traiu, e que aquele namoro só começou tempos depois de eles se terem separado, mas Zé Luís dispensa explicações. Graças à terapia que tem feito, sente-se agora um homem mais confiante e bem resolvido, que quer seguir com a sua vida. A conversa é interrompida por Vitinho, que os vem chamar, aflito: Telma desmaiou!

Telma desmaia na Rica Fruta e todos tentam perceber porquê. A causa mais provável é o stress em que ela tem andado por causa da nova campanha. Levam-na para casa e Zé Luís sente-se mais uma vez posto de parte quando Céu declina a sua ajuda...