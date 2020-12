Resumo: 76º Episódio - 18 de dezembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Lara chega à pensão e conta a Jéssica que Céu lhe propôs uma espécie de partime, a cuidar do Salvador. Quer saber se a patroa não se importa, mas Jéssica está tão em baixo, que nem consegue pensar sobre o assunto. Acaba por lhe contar que Bruno tem um caso com Rubi, o que Lara já adivinhava. E ambas desconfiam de que Rubi não seja bem quem diz ser...

Entretanto, Bruno resolve ir dormir ao palacete e conta à irmã que destruiu o seu casamento por causa de Rubi. Telma não se conforma e acha que ele cometeu um grande erro.

Desconfiada, Jéssica resolve pesquisar nos sites das editoras por uma autora chamada Rubi. Não consegue adormecer e os filhos também não. Vêm bater-lhe à porta do quarto, a perguntar pelo pai, que ficou de lhes ir dar um beijinho de boa noite. Jéssica inventa uma desculpa, mas os filhos acabam a dormir com ela.

Amália está a fazer a prova do vestido de noiva com a mãe e com Cíntia. Cremilde queixa-se de ter tido tanto trabalho a fazê-lo, para depois a filha casar com um traste como o Horácio... Este surge entretanto, a ver se consegue que a Amália suspenda a abstinência.

Céu, que aparece entretanto, não é tão dura com o filho, até porque sabe bem, por experiência própria, como pode ser difícil manter um casamento ao longo de vários anos. Também ela tem agora outra pessoa na sua vida: Pedro. Mas pede ao filho que não comente ainda com ninguém, quer ser ela a fazê-lo. Aconselha Bruno a resguardar-se também, antes de tomar decisões definitivas.

A família Garcia apercebe-se de que Bruno dormiu no palacete, mas Céu protege-o e inventa uma desculpa.