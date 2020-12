Resumo: 75º Episódio - 17 de dezembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Caio reage às mensagens que recebeu no telemóvel. Receia que tenha sido Estrela a enviá-las, para o fazer regressar ao grande golpe, mas logo em seguida Sílvia recebe também no seu telemóvel uma mensagem com uma foto antiga, dos tempos em que ela, Caio e Estrela viviam na instituição dirigida por Madre Rosário.

Um novo SMS revela o seu autor: as mensagens são da Serpente, que agenda uma reunião para o dia seguinte, no Quartel General.

Céu agradece a Lara a ajuda que deu a tomar conta do Salvador, na sua ausência. Propõe-lhe que seja babysitter do bebé nas horas vagas, e Lara fica de falar com Bruno e Jéssica para estudarem essa possibilidade, que tanto lhe agrada.

Na sucata, Castro vê, no computador, algumas fotos publicadas de Maria do Céu com a joia Blue Belle ao pescoço, e pensa em marcar um novo encontro com a euromilionária. É observado, à distância, por Fábio, Marina e Renato, que desconfiam que ele ande a tramar alguma coisa. É hora de o apanharem em falso! Fábio sabe que existe um segredo que impede Maria do Céu Garcia de denunciar o sucateiro, e está convencido de que Marina sabe mais do que diz, mas ela nega.

Já deitada, depois de um longo dia, Céu liga a Pedro que, entretanto, já viu as notícias sobre a inauguração da exposição e sabe que correu tudo bem. Maria do Céu conseguiu angariar um bom dinheiro para a Casa Artur Colaço, como era seu objetivo. Pedro ainda a desafia a ir ter consigo, mas Céu está muito cansada, e quer ficar de olho em Salvador, que teve febre. Pedro ainda se oferece para ser ele a ir ter com ela, mas Céu ainda não está preparada para assumir a relação perante todos. Pede-lhe mais algum tempo e Pedro respeita.

Bruno também teve um longo dia, e continua na coletividade a tentar apanhar Rubi pelo telemóvel, sem sucesso.

Horácio queixa-se a Tino da abstinência sexual que Amália lhe impôs até ao casamento. Anda a pensar fazer uma despedida de solteiro num clube de strip que descobriu através de um folheto, que mostra a Tino, mas Graciete aparece e proíbe o marido de participar naquela pouca vergonha. Rosanne aproxima-se e também critica Horácio, ameaçando avisar Amália caso ele avance com a ideia.

Nelson e Liliana passam a sua primeira noite juntos. Liliana está bastante receosa, mas Nelson preparou tudo ao pormenor para uma noite de sonho!