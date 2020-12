Resumo: 72º Episódio - 14 de dezembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Decidido em ficar com Rubi, Bruno confessa a Jéssica que está apaixonado por outra pessoa. Com aquela confissão, o mundo da filha de Zé Luís desaba.

Está tudo a postos para o golpe e o jogo parece controlado. A exposição corre bem, os golpistas estão alinhados mas... Andreia é apanhada de surpresa quando o diretor do museu lhe anuncia que tem uma surpresa para todos. Surpresa essa que nenhum dos golpistas conhece e que pode pôr tudo em causa.

Lara vai ao palacete entregar compotas e, ao ver Xana muito atrapalhada com tudo o que tem para fazer, acaba por se oferecer para ir ver do que Salvador precisa. Quando chega ao pé do bebé, repara que ele está a arder em febre.

No exterior do palco onde todas as atenções se centram, aparece um carro. Caio e Rubi, dentro da carrinha operacional, não fazem ideia de quem vão ver sair dele: Maria do Céu Garcia! Em choque por ver a mãe ali, Caio nem pensa duas vezes e a ordem é clara: abortar operação!

A joia mais importante de todas, a Blue Belle, está no pescoço de Céu para desespero de Caio que continua a querer abortar a operação. Rubi não concorda e faz de tudo para seguir com o plano, mas os golpistas acabam por se ver obrigados a desmobilizar sem deixar um rasto suspeito sobre a sua saída.