Resumo: 71º Episódio - 11 de dezembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

O encontro com a Serpente foi afinal, através de uma mensagem, deixando Caio muito furioso. Estrela controla os danos: Caio está no comando e precisa de ser um líder focado.

Velha Rosa aparece na sucata e, depois de tentar sacar algumas informações aos jovens, questiona Castro que está muito calmo e pouco exigente e ambicioso. O sucateiro alega ter dinheiro suficiente por agora e que aquilo é também um teste à lealdade de Fábio. Este continua sem confiar a cem por cento em Marina e revela algumas saudades de Lara.

O mistério adensa-se no palacete. Ninguém sabe onde foi Céu e torna-se cada vez mais difícil acreditar no recado que Graciete dá: a patroa pilim foi, supostamente, ao banco.

No Quartel-General, recapitula-se o plano, pormenor a pormenor. Depois do último ensaio, irão entrar em cena no golpe mais importante das suas vidas.

É o dia em que arranca a campanha dos Detox da Rica Fruta e a sua musa – Xana – resolve encher-se de… bolas de Berlim. Telma e Vitinho ficam em choque e fazem-na jurar que, a partir de agora, só poderá alimentar-se com os sumos desintoxicastes.

Amália e Horácio distribuem os convites de casamento. Tino será o padrinho do noivo, Céu a madrinha da noiva. Mas esta união ainda não reúne o consenso de todos.

Preciosa continua sem perdoar Padre Bento por causa da sua mentira sobre o irmão. Muito impenetrável, a mãe de Zé Luís e Horácio chega mesmo a lançar um repto: se algum dia perdoar aquele homem, irá subir ao palco e fazer um número de dança do ventre.

Rosanne apoia Zé Luís que tenta, a todo o custo, manter-se forte e limpo. A cumplicidade entre os dois ex-cunhados começa a ser cada vez maior e mais evidente.