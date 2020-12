Resumo: 70º Episódio - 10 de dezembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Liliana abre o jogo com Cíntia: não previu o namoro com Nelson, mas aconteceu. Cíntia acusa alguma mágoa, mas as duas amigas acabam por se entender. Ganha a amizade!

Simão, o novo monitor da Casa Artur Colaço, chega à instituição e, com o seu jeito, deixa as crianças rendidas a si. Também Caio – que era o mais reticente em relação àquela contratação – acaba por ficar com uma boa primeira impressão.

Passam-se dez semanas… Salvador já cresceu, a barriga de Graciete também e chegou o Dia D, o dia do grande golpe! Sílvia e Caio estão num misto de amor e de medo. Mas ambos sabem que são os melhores e entraram na operação para triunfar.

Rubi e Bruno continuaram amantes, mas o que o filho de Céu não adivinhava é que a falsificadora de joias lhe anunciaria que se vai embora de Alvorinha. Perante isto, Bruno dá um passo corajoso: quer contar a Jéssica que se envolveu com Rubi e separar-se dela.

Céu está vestida a preceito, mas não revela onde vai. Mantém aquela saída sob um enorme mistério, deixando Graciete intrigada.

No Quartel-General, festeja-se a chegada do grande dia. Dentro de poucas horas, as dez valiosas joias estarão nas suas mãos. Mas a emoção começa já naquele momento quando Estrela comunica aos golpistas que, num dia tão especial, a Serpente vai brindá-los com a sua presença.