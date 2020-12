Resumo: 69º Episódio - 9 de dezembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Mesmo sem o apoio de Cremilde e até de Cíntia, Amália está feliz e foca-se na escolha do vestido. Mais tarde, troca algumas ideias sobre o casamento com Horácio, mas os noivos não se entendem.

Caio testemunha muita proximidade entre Céu e Pedro e não gosta. Deixa um aviso ao professor que garante que nunca irá magoar nem prejudicar Céu.

Sandra consegue finalmente a sua promoção. Sílvia é obrigada a engolir o orgulho para não pôr em causa o Golpe. Céu continua surpreendida com a mudança de atitude da nora, mas satisfeita também por as duas supostamente estarem a entender-se.

Andreia consegue uma vitória importante: seduzir o chefe de segurança que será responsável pela exposição no Museu Imperial. Com o seu charme, consegue ficar com Dinis na mão.