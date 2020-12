Resumo: 66º Episódio - 4 de dezembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Gera-se o caos na Coletividade quando se percebe que a prima morta de Padre Bento é afinal… seu irmão e está mais vivo do que nunca! Os Alvorinhenses defendem Nini, focando-se também no seu talento, mas o padre alega que já sofreu muitas represálias pela maneira diferente de ser do irmão. Apesar do momento surpreendente, o concurso continua e as surpresas também. Liliana espanta todos com um número de hip-hop. Mais espantada ainda fica Cíntia quando vê a empregada da coletividade beijar Nelson. Percebe assim que perdeu o condutor de Tuk Tuk.

Na sucata, depois de ver Marina seminua, Castro e a jovem quase se beijam. Há neles um misto de raiva e atração. Têm tanta vontade de se agredir como de se entregarem um ao outro, mas Marina acaba por travar o momento.

Quando se achava que já mais nada ia acontecer no concurso de talentos, eis que Zé Luís, completamente embriagado, sobe ao palco e dá um verdadeiro espetáculo. Conta, perante todos, que Céu beijou Pedro enquanto eram casados. O choque é geral e Céu fica desolada.

Já sem público e numa conversa a dois, Padre Bento e Nini falam sobre tudo o que aconteceu. Mas a chegada de Graciete corta o momento, ela vem anunciar que o grande vencedor é… Nini! Telma entrega o cheque a Nini e pedem ao Padre Bento para tirar uma fotografia!

Frágil e a sentir-se culpada, Céu recebe todo o apoio e carinho de Pedro. Este afirma querer ser o seu porto seguro.