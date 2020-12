Resumo: 64º Episódio - 2 de dezembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Andreia e Estrela acabam por se questionar do porquê de a Serpente ter contratado Rubi. Esta tem um telefonema misterioso na pensão e talvez esteja aí a resposta que Andreia e Estrela procuram. Ainda no seu quarto, Rubi e o amante estabelecem limites: continuam a ser amigos, esquecendo a atração que os uniu. A proposta até surge da parte da falsificadora de joias, mas com um truque na manga: sabe que Bruno, mais cedo ou mais tarde, vacilará.

A nova vaga da Pensão Toledo será preenchida por Branca que volta a Alvorinha e, com agrado, anuncia que está ao dispor. Bruno e Jéssica ficam contentes com a novidade, embora seja notória muita tensão entre os dois.

O concurso de talentos começa! Telma dá nas vistas com o seu mais do que nunca exuberante vestido e o grupo de Preciosa consegue substituí-la. O papel caberá a Nelson que aceita.

Lara conhece a sua nova colega de trabalho, Branca. Mas o encontro não corre bem porque a curandeira tem uma das suas visões, ficando muito perturbada. Lara também fica, mesmo sem ter noção do que realmente aconteceu. É que, na verdade, Branca viu… o bebé que a jovem perdeu.