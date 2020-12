Resumo: 63º Episódio - 1 de dezembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

A boa notícia é que Bruno e Jéssica precisam de alguém para colmatar a falta de Fábio e Céu tem a pessoa indicada.

Mas as coisas não ficam por aqui na Pensão Toledo. Jéssica e Lara recebem uma encomenda muito suspeita, com uma mensagem ainda mais comprometedora. E o visado é Bruno que fica em maus lençóis…

Céu reage com espanto à mudança de opinião de Sílvia sobre Sandra. A nora alega que tem sido injusta com a secretária e que agora deviam apostar na sua promoção. Céu fica de pensar no assunto…

Bruno consegue estar à altura do desafio «encomenda suspeita». Adivinhando que poderá vir de Rubi, o filho de Céu contorna a pressão de Jéssica que, apesar de ficar aliviada, mantém a sua desconfiança.

Andreia anuncia a Estrela que conseguiu fazer a ponte para que ele trabalhe na empresa de segurança que está encarregue da exposição no Museu.