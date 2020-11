Resumo: 58º Episódio - 24 de novembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Sandra segue a nora de Céu, conseguindo chegar ao quartel-general do Golpe. Andreia e Sílvia acabam por se aperceber da presença dela.

Sílvia consegue ainda uma tímida aproximação da irmã gémea, mas Andreia é muito clara: não perdoa Sílvia pelo que ela lhe fez no passado.

Pedro surpreende Castro na sucata e exige que ele devolva todo o dinheiro que extorquiu a Céu. O sucateiro ainda tenta debater-se, mas o professor preparou-se bem para aquele embate e ganha vantagem.

Lara não aguenta mais viver com medo de Castro e vai ter com Céu ao palacete. Surpreende a Euromilionária quando lhe anuncia que conhece o sucateiro há muitos anos e lança a bomba: quer que Céu a ajude a fazer justiça.

Entretanto no quartel-general Sandra é descoberta por Andreia e Sílvia.

Sílvia e Andréia estão a imaginar o que pode fazer Sandra com a descoberta que fez, e com a hipótese de por em causa o destino do golpe. Andréia fica muito preocupada!

O duelo entre Pedro e Castro continua e é visível que é o segundo quem está numa situação de inferioridade. O professor continua com a mesma exigência: quer de volta todo o dinheiro que Castro extorquiu a Céu.

A Euromilionária está incrédula com tudo o que ouviu de Lara sobre as práticas de Castro e a vivência na sucata. A jovem avisa Céu do perigo que corre, mas fica desapontada quando a ouve dizer que não pode recorrer à polícia. Está de mãos atadas. Ainda assim, estabelece-se entre as duas um pacto de ajuda mútua e de silêncio.