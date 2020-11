Resumo: 57º Episódio - 23 de novembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Padre Bento não tem mais por onde fugir e vê-se obrigado a revelar a Natário a verdadeira identidade de Nini.

Na coletividade, Liliana faz suspense sobre a sua atuação no concurso de talentos. Não vai cantar e é algo que quer desenvolver no futuro.

A espanhola questiona ainda a sua antiga rival Amália. Ao vê-la comprometida, Rosanne quer saber se Amália prevaricou e teve uma recaída com Horácio. Amália garante que do ex só quer é distância.

Se a história pessoal de Céu e Zé Luís não tem conhecido bons dias, o lado profissional vai pelo mesmo caminho. Ambos se encontram na Rica Fruta, mas Zé Luís nem sequer olha para Céu. Esta tenta esclarecer os últimos acontecimentos, mas é surpreendida com o anúncio do marido: vai sair da empresa.

Um capacho de Castro vai deixar um recado a Fábio, mas este não se deixa amedrontar. Já Lara fica receosa e sente que, agora que o sucateiro sabe o paradeiro deles, voltarão a não ter paz.