Resumo: 54º Episódio - 18 de novembro (quarta-feira)

Fábio reencontra Renato. Quer saber o que levou Castro a Alvorinha e fica espantado com o que descobre.

Depois de saber, através de Renato, as intenções de Castro para com Céu, Fábio decide apanhar o sucateiro em falso. Para isso, sela um pacto com o amigo para que, juntos e em segredo, consigam fazer Castro pagar pelos crimes que cometeu.

Sem fazer ideia do que os jovens planeiam, Castro deixa o que sente por Marina falar mais alto. A começar a enamorar-se pela jovem, oferece-lhe um presente. Mas Marina tem em troca um murro no estômago: não quer prendas dele.

Bruno conseguiu esconder de todos o romance com Rubi, mas Caio baralhou-lhe as contas. Perante a pergunta do irmão, Bruno é obrigado a assumir que os dois se envolveram. Mais tarde, no Quartel-General, Caio confronta a vigarista: aquela aproximação ao irmão pode significar um golpe do baú. Na verdade, significa mais: os golpistas não se entendem e o encontro com a Serpente, está para breve.

Andreia marca pontos no Museu, o local do golpe. A reunião com o responsável pela segurança do espaço corre bem e a golpista ganha mais esse trunfo. Ficará, de forma privilegiada, a par de tudo o que se passar.