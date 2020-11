Resumo: 53º Episódio - 17 de novembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Chega o momento de Céu e Pedro se reencontrarem depois do beijo. As pernas da Euromilionária tremeram-lhe, num comportamento que classifica como adolescente, mas deixando também escapar que ganhou anos de vida.

Forma maior tomam também os ciúmes de Horácio, que arranja uma artimanha ao seu jeito para acabar com o ensaio da dança do ventre onde estão as suas duas ex-mulheres, Rosanne e Amália, agora cobiçadas por quem está na coletividade.

Zé Luís, com o apoio de Caio, Jéssica e Bruno, dá o primeiro passo para resolver o seu vício. Bruno sente-se admirado pela garra da sua mulher mas debate-se sem saber o que fazer, sente uma culpa enorme por te-la traído como o fez.

Zé Luis, na consulta com o psiquiatra, assume o compromisso com toda a sua força. Sabe que é o que tem de fazer.

Fábio reencontra Renato. Quer saber o que levou Castro a Alvorinha e fica espantado com o que descobre.

Céu em conversa com a sua amiga mais-que-sangue Amália, a quem abre o coração, confessa o seu sentimento e a sua dúvida perante a situação.