Resumo: 52º Episódio - 16 de novembro (segunda-feira)

Renato confessa a Marina que sabe o esquema do Castro. Marina tenta disfarçar o que sabe perguntando se ele se apercebeu de qual era o segredo.

Bruno é claro com Telma: não quer que ela se meta na vida dele no que respeita a Rubi. Sem nunca assumir que já se envolveu com a falsificadora de joias, o filho de Céu garante que está a fazer tudo para que o seu casamento com Jéssica esteja bem. Já a origem do problema – Rubi – recorda o seu passado. O seu ofício e os seus conhecimentos tiveram um professor muito especial.

Chega o momento de Céu e Pedro se reencontrarem depois do beijo. As pernas da Euromilionária tremeram-lhe, num comportamento que classifica como adolescente, mas deixando também escapar que ganhou anos de vida.

Nelson estranha o comportamento de Liliana e esta acaba por assumir que se reencontrou com Filipe.