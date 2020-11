Resumo: 50º Episódio - 12 de novembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Mas o teto vem mesmo a baixo quando Graciete anuncia a Tino que finalmente vem aí o bebé tão desejado. E o político anuncia ao mundo: foi gooooooooooolo!

Lara está em pânico e quer fugir de Alvorinha, mesmo quando ela e Fábio percebem que Castro não foi ali por ter descoberto o paradeiro deles.

Jéssica sente o marido estranho, mas fica mais à toa quando Bruno lhe conta que o pai saiu do palacete. Depois, ambos conversam com Zé Luís que assume que tem um problema de álcool e que no dia seguinte irá a uma clínica especializada.

Castro sente-se poderoso. Guarda os vários maços de notas que a Euromilionária lhe deu no cofre, mas recebe a visita inesperada de Velha Rosa que lhe rouba o sorriso.

Depois de ter recusado a companhia de Filipe, Liliana entra em pânico quando, ao ir para casa, é intercetada pelo ex-marido.