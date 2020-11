Resumo: 49º Episódio - 11 de novembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Esta chegada patrocina também o reencontro entre Fábio e Castro. Bruninho acabou por anunciar ao sucateiro que o jovem estava ali. O momento é de muita tensão e Castro não facilita: quer também ver Lara e, ou Fábio a traz ali, ou ele mesmo vai à procura da rapariga.

É dia de uma reunião muito importante na Rica Fruta. As coisas correm bem e o negócio da Céu pode conquistar uma parceria valiosíssima. Mas Zé Luís chega e não vem só atrasado. Vem alcoolizado também. O seu comportamento pode deitar tudo a perder.

Jéssica mostra-se desagradada com a desorganização da Pensão Toledo, mas, cheia de saudades, esquece tudo quando vê Bruno. Já ele tenta disfarçar o seu peso na consciência e a tensão por quase ter sido apanhado com Rubi.

A reunião na Rica Fruta acabou. O incidente com Zé Luís incomodou demasiado os empresários, que sentiram não haver condições para continuar. Há quem mantenha esperança num reagendamento, numa segunda oportunidade, mas o que se sente mais no ar é mesmo muito ceticismo.

Fábio enfrenta Castro com coragem. O sucateiro recebe a confirmação de que Lara também está ali através de Jéssica. Com os bolsos recheados por Céu e com a informação de que o casalinho está ali, Castro regressa à sucata.