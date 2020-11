Resumo: 48º Episódio - 10 de novembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Dá-se o primeiro encontro entre Céu e Zé Luís depois de este ter saído de casa. Há amor e também muita dor no ar. São as palavras de Zé Luís que ajudam Céu a tomar a sua decisão em relação a Castro. A euromilionária e o sucateiro encontram-se, Céu cede à chantagem e dá-lhe um envelope com dinheiro.

Entretanto na coletividade, as pastorinhas ficam a saber que faltam duas pessoas no seu grupo de talento, mas a Preciosa já tem na cabeça uma solução para isso.

Bruno cede mais uma vez à tentação. O que o filho da euromilionária e Rubi não contavam é que Jéssica e os filhos voltassem do Algarve naquele dia.

Na pensão, Fabio está cercado na recepção, com Castro à espera de ser atendido, e o patrão que não aparece!

Esta chegada patrocina também o reencontro entre Fábio e Castro. Bruninho acabou por anunciar ao sucateiro que o jovem estava ali. O momento é de muita tensão e Castro não facilita: quer também ver Lara e, ou Fábio a traz ali, ou ele mesmo vai à procura da rapariga.

É dia de uma reunião muito importante na Rica Fruta. As coisas correm bem e o negócio da Céu pode conquistar uma parceria valiosíssima. Mas Zé Luís chega e não vem só atrasado. Vem alcoolizado também. O seu comportamento pode deitar tudo a perder.