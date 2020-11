Resumo: 46º Episódio - 6 de novembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Em petiscos na coletividade, Horácio continua amuado com Tino, mas anima-se quando o amigo sugere que se faça um concurso de talentos em Alvorinha. É também aqui que Pedro vai ter com Zé Luís e, não só lhe confessa pena pela separação dele e de Céu, como oferece ajuda. Zé Luís é cordial, mas a tensão entre os dois não deixa de se notar. É depois Rosanne que dá conselhos sábios ao ainda marido de Céu: é possível sarar as feridas e seguir em frente.

Quando a leva a casa, Nelson declara-se a Liliana. Está apaixonado por ela. Mas a cantora tem o coração fechado e reage mal. O momento leva a que Liliana faça uma viagem dolorosa ao passado.

Castro instala-se na pensão para pânico de Lara.

Céu desfeita pede ajuda a Nossa senhora, já que não está a ver uma saída do lugar onde se foi meter para ficar com Salvador.

Lara e Fábio estão em pânico. Castro está na Pensão Toledo, tão perto, demasiado perto! Para evitar o reencontro, a jovem finge uma indisposição.

Na coletividade, o assunto do momento é o concurso de talentos. Cíntia desafia Amália e Rosanne para se inscreverem, deixando-as espantadas. Horácio comunica o talento com o qual vai participar e o espanto aumenta. Mas o espanto bate mesmo todos os recordes quando as Pastorinhas anunciam que também vão a jogo. Fica no ar o mistério sobre qual será o talento delas.

Uma reunião secreta entre Caio, Sílvia e Estrela, na Casa Artur Colaço, anuncia dois perigos: Caio descobriu uma falha no golpe e Pedro ainda aparece.