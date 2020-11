Resumo: 45º Episódio - 5 de novembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Sozinho com o jovem, o filho da Euromilionária mete tudo em pratos limpos: contratou o casalinho por causa do seu valor e não porque Fábio o viu a beijar Rubi. Separadas as águas, Fábio alegra-se: conseguiu ficar na sua nova vida, tão diferente da sucata.

Marina, Renato e Sérgio interrogam-se sobre Castro que continua sem aparecer, deixando no ar um travo a esquema. Quem lhes reconforta o estômago é Velha Rosa que, entretanto, chega e prepara o jantar.

Céu chega a casa e depara-se com a presença de Castro. Choque total da Euromilionária que fica sem chão.

Céu enfrenta o sucateiro, mas este passará a noite em Alvorinha e dá-lhe até ao dia seguinte para cumprir. Os Garcia ainda estranham a rapidez da entrevista e Céu é obrigada a disfarçar, fazendo das tripas coração, principalmente depois de ter visto Castro a brincar com o bebé.

Rosanne dá mais uma das suas aulas de dança, fazendo par com o professor Pedro. Cíntia aproveita o momento para se aproximar de Nelson e Graciete reclama com o pouco talento do marido Tino para a dança.

No Quartel-General, Sílvia e Caio apontam as falhas ao plano que visa roubar cem milhões de euros em joias. E o filho de Céu joga tudo: só se manterá a bordo se for ele a coordenar as operações no terreno. Quem não lida bem com isso é Rubi.