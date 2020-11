Resumo: 44º Episódio - 4 de novembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

No meio de pesquisa sobre o golpe, Sílvia e Caio acabam por assumir que aquela adrenalina ainda mexe com eles. Mesmo sabendo tudo o que está em jogo e os riscos que correm. Sílvia relativiza: é só mais um golpe. O último golpe.

Andreia é questionada pelo Diretor do Museu que ainda não viu resultados do seu trabalho. Brilhante manipuladora, a irmã gémea de Sílvia consegue dar a volta.

Castro chega a Alvorinha e bate à porta do palacete, apresentando-se como jornalista.

Xana está encantada com Castro que encarna a personagem de um jornalista, José Núncio. Graciete estranha não saber da entrevista que o sucateiro anunciou. E, pela primeira vez desde que o deitou no lixo, Castro vê Salvador.

Fábio e Lara dizem “sim” a Bruno. Ficam a trabalhar na pensão. Sozinho com o jovem, o filho da Euromilionária mete tudo em pratos limpos: contratou o casalinho por causa do seu valor e não porque Fábio o viu a beijar Rubi. Separadas as águas, Fábio alegra-se: conseguiu ficar na sua nova vida, tão diferente da Sucata.

Marina, Renato e Sérgio interrogam-se sobre Castro que continua sem aparecer, deixando no ar um travo a esquema. Quem lhes reconforta o estômago é Velha Rosa que, entretanto, chega e prepara o jantar.

Céu chega a casa e depara-se com a presença de Castro. Choque total da Euromilionária que fica sem chão.