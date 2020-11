Resumo: 43º Episódio - 3 de novembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Horácio continua a vender a ideia de que há uma maldição de amor a cair sobre os irmãos Toledo. Ainda tem a ideia de fazer o teste à sua teoria, sugerindo a Zé Luís que se inscreva na aplicação Zinder, mas este não lhe dá ouvidos.

Bruno anuncia a Fábio e Lara que conquistaram o lugar na pensão, mas estranhamente Fábio não reage com alegria. Comunica que só responderá mais tarde, para espanto total de Lara.

Através de Xana, Graciete e Rosanne ficam a saber da separação de Céu e Zé Luís. A agitação é tanta que a empregada dos Garcia acaba por derramar a urna com as supostas cinzas da prima Nini, que Padre Bento deixou lá esquecida. Xana pega no aspirador e trata do assunto. O choque recai em todos os que estão na coletividade, afetando mais Preciosa que acaba por… desmaiar.

Fábio explica o seu conflito interior a Lara: não quer ficar com o trabalho na pensão pelo que viu na noite anterior, o beijo entre Bruno e Rubi. Quer ficar, sim, porque merecem e não porque Bruno o quer calar. Lara argumenta contra, achando que foi graças ao valor dos dois.

Depois de saber da rutura entre Céu e o marido, Pedro vai apoiar a amiga. Passeiam pelos pomares, estreitando laços e falando dos seus casamentos falhados. Com ele, Céu sente-se à vontade para chorar tudo o que tem a chorar.

No meio de pesquisa sobre o golpe, Sílvia e Caio acabam por assumir que aquela adrenalina ainda mexe com eles. Mesmo sabendo tudo o que está em jogo e os riscos que correm. Sílvia relativiza: é só mais um golpe. O último golpe.