Resumo: 41º Episódio - 31 de outubro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Na coletividade, a parte amorosa também não corre bem a Cíntia que tenta, sem sucesso, dançar com Nelson. Liliana assiste a tudo, fingindo que nada daquilo a abala. E quando Horácio achava que o seu dia não podia piorar, chega e depara-se com a festa. Sente-se apunhalado e traído. A sorte é que depois aparece Padre Bento com as folhas de jornal queimadas, na urna e, por respeito à sua suposta dor, a música e os festejos terminam.

Telma encontra-se com Rubi e, sem rodeios, coloca tudo em cima da mesa: quer que a escritora deixe o irmão em paz, se mantenha longe. Rubi é também avisada por Estrela. O Bruno é uma manobra arriscada e pode colocar o plano em causa.

Alguns Garcia estão à mesa, mas o lugar de Zé Luís está vazio. Céu ignora, mas, pressionada pelo pai, acaba por ir chamar o ainda marido. É surpreendida com o que encontra: Zé Luís a fazer as malas. Para espanto e pena de todos, ele chega mesmo a sair de casa.

Castro não conseguiu encontrar Paulo e recuperar o que ele lhe roubou. Deixa a ameaça no ar a Marina e Renato: quem o trai, paga sempre, mais cedo ou mais tarde. Os jovens acabam por recordar Fábio e Lara e falar das saudades que sentem. Longe, mas perto no coração, Lara e Fábio recordam o mesmo e, depois, entregam-se à paixão.

Depois de uma noite cheia de emoções fortes no Quartel-General, Sílvia e Caio chegam a casa e são surpreendidos com a recente novidade. Zé Luís já não mora no palacete e isso deixa o casal incrédulo.

Bruno recebe Zé Luís na pensão, a sua nova morada. Fica em choque com as novidades e Horácio chega mesmo a apregoar que há uma maldição instalada na família Toledo.

O momento é doloroso. Céu e Zé Luís estão separados. Os Garcia reagem com tristeza, mas unem-se na dor.

Na vizinhança, Fábio e Lara falam sobre a nova vida em Alvorinha, do quanto a apreciam. Há neles o nervosismo de saber, agora que acabou a semana de experiência na pensão, se os contratará ou não. Mas essa expetativa é manchada quando o jovem apanha o possível patrão a beijar… Rubi. O filho da euromilionária fica em maus lençóis e mais perdido.

Sílvia e Caio reagem ainda à decisão que tomaram. Estão no Golpe e nada pode falhar. Horas depois, já num novo dia, Céu acorda sozinha, sem Zé Luís ao seu lado.

Impecavelmente vestido, Castro anuncia que vai estar uns dias fora da sucata. Marina está apreensiva, acha que pode ser mais um esquema de Castro.

Horácio continua a vender a ideia de que há uma maldição de amor a cair sobre os irmãos Toledo. Ainda tem a ideia de fazer o teste à sua teoria, sugerindo a Zé Luís que se inscreva na aplicação Zinder, mas este não lhe dá ouvidos.

Bruno anuncia a Fábio e Lara que conquistaram o lugar na pensão, mas estranhamente Fábio não reage com alegria. Comunica que só responderá mais tarde, para espanto total de Lara.

Através de Xana, Graciete e Rosanne ficam a saber da separação de Céu e Zé Luís. A agitação é tanta que a empregada dos Garcia acaba por derramar a urna com as supostas cinzas da prima Nini, que Padre Bento deixou lá esquecida. Xana pega no aspirador e trata do assunto. O choque recai em todos os que estão na coletividade, afetando mais Preciosa que acaba por… desmaiar.

Fábio explica o seu conflito interior a Lara: não quer ficar com o trabalho na pensão pelo que viu na noite anterior, o beijo entre Bruno e Rubi. Quer ficar, sim, porque merecem e não porque Bruno o quer calar. Lara argumenta contra, achando que foi graças ao valor dos dois.