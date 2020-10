Resumo: 40º Episódio - 30 de outubro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Telma confronta Bruno. Sente que o irmão olha de uma forma que não devia para Rubi e pede para que ele assuma o que sente. Bruno rejeita completamente a insinuação, alega que é casado com Jéssica e que são coisas da cabeça da irmã.

Sílvia chega finalmente a casa e comunica a Caio a sua escolha. Vai entrar no Golpe. Caio está em choque com a decisão de Sílvia, mas ela mantém-se decidida e imperturbável. Vai entrar no golpe pela irmã!

Para animar Céu, Pedro preparou – juntamente com as crianças da Casa Artur Colaço – uma peça de teatro que recria a história da Euromilionária. O momento é muito emotivo e alcança o seu propósito: animar Céu.

Animada está também Rosanne na sua festa «Despedida de Casada». Ela e as amigas celebram e brindam às mulheres e à liberdade. Tino e Nelson aparecem e juntam-se. Mas Tino ainda hesitou, adivinhando que Horário não iria gostar nada daquele convívio…

A festa tem direito a bolo e tudo para ira de Preciosa que fica chocada ao ver o motivo da celebração. Já Cremilde aproveita e ataca o doce e o champanhe.

O recente divorciado Horário está, neste momento, na pensão em grande expetativa, mas o encontro com Pandora não corre como esperado. Digamos que ela é... Brutamente diferente do que ele imaginou. É Fábio quem ajuda o mulherengo Toledo a safar-se da situação.

Pelos lados da coletividade, a parte amorosa também não corre bem a Cíntia que tenta, sem sucesso, dançar com Nelson. Liliana assistiu a tudo, fingindo que nada daquilo a abalava.

Entretanto na Pensão, Horácio faz das suas para se safar da Pandora, e consegue graças a ajuda do Fábio acaba o episódio dizendo que vai processar o Zinder!