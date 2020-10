Resumo: 39º Episódio - 29 de outubro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Em Alvorinha, Horácio, com a ajuda de Fábio, prepara o seu encontro amoroso com a “porta-aviões” Pandora. A grande questão é: usar lenço, gravata ou laço?

Depois do convite de Pedro para ir a sua casa tomar um capilé, Céu acaba por desabafar, contando tudo o que aconteceu com Zé Luís. Chora no ombro do amigo, tornando a relação deles mais estreita e cúmplice.

Nos pomares da Rica Fruta, junto de Zé Luís também Graciete se mostra preocupada com o casamento dos patrões. Todos estão surpreendidos com o rumo das coisas.

Para se munir de todo o amor, Céu junta os seus filhos para um almoço em família, com direito a arroz de cabidela, um dos seus melhores pitéus. Bruno – apesar de estar em baixo – Telma e Caio, juntamente com Salvador, mimam a euromilionária.