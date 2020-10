Resumo: 38º Episódio - 28 de outubro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Liliana continua a dar uma ajuda no salão de beleza e fica muito perturbada ao ouvir Nelson indagar-se sobre quem lhe terá vandalizado o Tuk Tuk. Cíntia, surpreendida com o que aconteceu, partilha a dúvida dele. Mas Lili sabe a resposta… Num momento íntimo e intenso a dois, a cantora avisa mais uma vez Nelson sobre o lado perigoso do seu ex companheiro. E prova-o, mostrando as cicatrizes profundas que Filipe lhe deixou. Muito impressionado com o que vê e cada vez mais apaixonado por Liliana, Nelson avança para um beijo. Mas Liliana acaba por não reagir bem. Mais tarde, quando questionada por Cíntia, acaba por fingir não sentir nada por ele e até incentiva a manicure a avançar. Ainda no salão, Rosanne anunciará a festa de divórcio.

Amália fica tão entusiasmada que decide fechar o estabelecimento naquele dia para que todas possam fazer parte da despedida da vida de casada da espanhola.

Caio estranha o desaparecimento de Sílvia que se mantém incontactável durante demasiado tempo. Questiona Estrela sobre o seu palpite: a sua mulher foi ter com Andreia. Mais uma vez, o ilusionista tenta convencer o velho amigo a embarcar no golpe. Mas Caio está decidido em manter-se fora daquele plano.

Bruno e Rubi acordam lado a lado depois de terem passado a noite juntos. São despertados por Estrela que foi à pensão falar com a escritora. Essa visita inesperada cria alguma desconfiança em Bruno. Rubi tenta escapar às perguntas como pode. Mas as suas provações não ficam por aqui. Bruno coloca os pontos nos is sobre a relação deles, deixando Rubi furiosa.

Sílvia foi realmente encontrar-se com a irmã gémea e fica em pânico ao ver Andreia a ser agredida por dois homens. Supostamente, são contratados pelas pessoas a quem Andreia deve dinheiro. O acontecimento motiva Sílvia a tomar uma decisão.

Em Alvorinha, Horácio, com a ajuda de Fábio, prepara o seu encontro amoroso com a “porta-aviões” Pandora. A grande questão é: usar lenço, gravata ou laço?

Depois do convite de Pedro para ir a sua casa tomar um capilé, Céu acaba por desabafar, contando tudo o que aconteceu com Zé Luís. Chora no ombro do amigo, tornando a relação deles mais estreita e cúmplice.