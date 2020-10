Resumo: 37º Episódio - 27 de outubro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Sem saída e para acabar de vez com o lanche que Preciosa organizou, Padre Bento atira-se para fora de pé e anuncia que a sua prima Nini faleceu. Mas o alívio dura pouco porque agora as Pastorinhas querem ir à cremação.

Cíntia conta a Liliana tudo o que sentiu quando dançou com Nelson, deixando a empregada da coletividade muito incomodada. O incómodo cresce de tom quando Nelson chega e anuncia que o seu Tuk Tuk foi vandalizado.

Céu não dormiu e chorou a noite toda. Procura algum consolo em Amália que percebe logo o quão arrasada está a sua amiga «mais-que-sangue». A Euromilionária comunica que o seu casamento está por um fio.

Céu mantém-se magoada com Zé Luís. Em conversa com Amália, assume que nunca equacionou que o seu casamento chegasse àquele ponto. No entanto, acaba por não contar toda a verdade à amiga.

Também na coletividade, Padre Bento tenta fintar as pastorinhas Preciosa e Cremilde que insistem em fazer-lhe companhia até Lisboa, onde – supostamente decorrerá – a cremação da prima Nini.