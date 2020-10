Resumo: 32º Episódio - 21 de outubro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Fábio conta a Lara que viu Bruno sair do quarto de Rubi. Mas ambos concordam que o melhor é ficarem no canto deles para não se prejudicarem. Lara continua com dúvidas em relação a Marina, mas acaba por decidir não pensar mais no assunto.

Marina desenha quando Renato aparece e diz que já sabe que o telefonema que ela fez quando estava na cave foi para Lara. Pede para que confie nele e conte o que se passa. Apesar de muito torturada, Marina não conta nada ao amigo, sentindo que assim o protege.

Céu e Zé Luís estão distantes e nem Natário, com a sua experiência de vida, consegue ajudar. O marido da Euromilionária recusa-se mesmo a aceitar conselhos do sogro.

Na pensão, Horácio recebe uma mensagem de Rosanne: vai ter de assinar os papéis do divórcio. Já com uma na manga, o político pede ajuda a Fábio. Desconfiada do que se passa entre Bruno e Rubi, Telma foi ter com o irmão e faz-lhe várias perguntas. Bruno contorna todas, mesmo tendo alguma vontade de desabafar com Telma.

As inscrições para as aulas de dança estão oficialmente abertas. Rosanne não cabe em si de contente, mas fica enraivecida ao perceber o plano de Horácio para não assinar os papéis do divórcio: o pinga-amor aparece com a mão direita ligada, alegando, assim, que não pode escrever. Rosanne deixa o aviso: não vai desistir e é desta que se livra dele.

Novo teste de gravidez, novo resultado negativo. Tino avisa Graciete: aquela ansiedade não vai ajudá-los. Ela promete acalmar, mas depois oferece um relógio a Tino. Cada um deles andará com um e o objeto avisará quando for o melhor dia e hora de “fazer o amor”, palavras de Graciete. Passam, então, à fase de «treinos tecnologicamente assistidos».

Sandra tenta prejudicar Sílvia, expondo uma falha dela. Mas não só a mulher de Caio a coloca no seu lugar e resolve a situação, como também Céu é muito clara e até brava com Sandra. Não gosta daquela atitude. Fica a perder a secretária da Rica Fruta. Céu mostra-se ainda preocupada com Sílvia.

No Quartel-General há alguma apreensão. O tempo que a Serpente deu acabou e Caio e Sílvia ainda não alinharam no golpe. Mas Andreia está confiante. Acha que a irmã gémea vai ceder.

A vida corre bem a Castro que aparece na sucata com um descapotável. No entanto, gera revolta em Paulo ao bater-lhe e muito incómodo em Marina que sabe a origem daquele dinheiro.

Rosanne negocia os seus honorários das danças de salão e a ajuda de Graciete é valiosa. Preciosa está revoltada: para além de ter pedido o divórcio ao seu filho, a espanhola ainda vai dar aulas de dança. Mais revoltada fica quando percebe que Cremilde também está a pensar em se inscrever, alegando que é um sonho antigo. Nelson promete um tour por Alvorinha a Liliana, mas ela tenta descartar-se. Porém, depois acaba por ficar convencida e alinha no passeio.