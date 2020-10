Resumo: 30º Episódio - 19 de outubro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Horácio tentou reconquistar Amália com uma espécie de serenata, mas o seu plano não correu bem. Quem fica à beira de um ataque de riso é Céu e Cíntia.

Comemora-se no palacete: Salvador já faz parte da família Garcia. Mas há muito mistério no ar sobre o jantar que Telma encomendou. Bruno aparece com Rubi, o que deixa Zé Luís incomodado. A escritora apresenta-se a Caio e Sílvia que nem desconfiam que ela faz parte do grupo de golpistas.

Telma investiu tudo numa moda gastronómica que deixa todos atónitos: larvas crocantes com pasta de gafanhotos. Xana é a mais enjoada.

Com a ajuda de Tino, Horácio tenta agora reconquistar a sua outra mulher, Rosanne. Mas, mais uma vez, não consegue chegar a bom porto. Rosanne não cai na cantiga dele e quem cai é mesmo o próprio que tropeça e fica magoado.

Primeiro estranha-se, depois entranha-se e os Garcia lá jantam aquela atípica refeição. Rubi faz de tudo para ficar bem na fotografia e é visível que Sílvia não está bem. Acaba mesmo por sair da mesa.

Lara está muito angustiada, mas não consegue identificar o motivo. Fábio apoia e ambos se mostram muito orgulhosos do que ambos estão a conseguir naquela nova vida.

A sós com Caio, Sílvia coloca a hipótese que ele nunca esperou: entrar no golpe para ajudar a irmã. O filho de Céu não quer acreditar no que ouve e pede à companheira para tirar aquela ideia da cabeça.

Depois de um susto com Salvador, o ambiente volta a ficar pesado entre Zé Luís e Céu, muito por causa de Pedro. Há pedidos de desculpas, confissões de que ambos só estão a dar o melhor, mas fica um incómodo no ar.

Depois do inesquecível jantar, Telma anuncia a cereja no topo do bolo: licor dos três lagartos. Já na despedida, a filha de Céu não acha graça nenhuma à cumplicidade entre Bruno e Rubi.

A observar com ar guloso os molhos de notas que tem no seu cofre, Castro nem repara que alguém olha ainda com mas gula para aquele dinheiro.

Já de regresso à pensão, Rubi simula uma entorse. Para a ajudar, Bruno e a escritora acabam por ficar próximos. Demasiado próximos…

Muito queixoso do braço e da perna, Horácio regressa à pensão e conta com a ajuda de Fábio. O político deixa o aviso ao jovem: as mulheres são a desgraça dos homens.

O esquema de Rubi dá certo. A suposta entorse faz com que Bruno a guie até ao quarto. Entre pomadas, massagens e um cenário cada vez mais próximo e sensual, dá-se o beijo entre ambos. O ambiente aquece e os dois envolvem-se, mas Bruno consegue travar-se.

Fábio vê Bruno sair do quarto da escritora e não acredita na desculpa que o patrão lhe dá. Quando se vai deitar, Bruno vê um vídeo que Jéssica e os filhos lhe enviaram, deixando-o a sentir-se ainda mais culpado.