Resumo: 29º Episódio - 17 de outubro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Ainda no reencontro dos golpistas, Estrela explica que Andreia também faz parte da operação. Faltam apenas Caio e Sílvia. Mas nem o dinheiro em jogo alicia o casal.

A sós com Andreia, Sílvia sente toda a mágoa da irmã que se sente traída por ela. Andreia explica que deve muito dinheiro às pessoas erradas. Sílvia oferece ajuda, mas Andreia diz que o golpe é que é a solução. E lança o desafio: ela alinha no plano ou vai virar-lhe as costas novamente?

Lara está orgulhosa do trabalho que Fábio tem feito na pensão. Preciosa continua indignada com o facto de Amália e Rosanne terem expulsado o filho Horácio de casa. Ainda mete o dedo na ferida de Padre Bento quando volta a falar-lhe da ida da prima Nini a Alvorinha.

Já de regresso à vila, Caio cobra a Estrela não ter contado que Andreia estava viva. Sílvia continua a assimilar o que descobriu. E Estrela acaba a ser pressionado pela Serpente: o prazo está a acabar…

Rosanne entra muito feliz na coletividade e anuncia que é uma mulher livre. E agora quer fazer o que a apaixona. O primeiro passo é voltar às aulas de dança e parece ter já muitos interessados. Quando Horácio e Preciosa chegam, ficam ofendidos com o ambiente de entusiasmo.

Amália chora muito. Cíntia fá-la ver que ela tomou a decisão certa. E, no fundo, Amália sabe, mas aquela separação custa-lhe muito.

Sérgio conta a Castro como correu o encontro com Céu e transmite-lhe o aviso da euromilionária: agora está tudo tratado entre os dois. Castro ri-se. Para ele, ainda agora começou…

Sílvia continua muito afetada com a descoberta de que a sua irmã gémea está viva. Custa-lhe ainda mais o ódio que Andreia lhe tem. Caio apoia a sua amada.

O teste de gravidez dá negativo e Graciete quer ir a treinos novamente, mesmo que seja no gabinete da junta de freguesia. Tino cede, mas são interrompidos por Horácio que precisa de desabafar sobre a crise conjugal que atravessa. O confessionário corre tão bem que o político apelida o amigo de «Doutor Amor».

Rosanne está decidida em seguir com a sua vida e pedir o divórcio. Liliana apoia e acaba por confessar que também ela viveu uma relação complicada no passado. Mas deixa o conselho: seguir em frente não é fácil. Depois de um convite de Nelson em que Liliana não consegue dar uma resposta, é a cantora quem recebe um conselho de Rosanne: seguir em frente também implica conhecer pessoas novas.

É oficial: Salvador é um Garcia! Céu comunica à família que conseguiu a guarda do bebé que encontrou no lixo e quer um jantar para comemorar. O cenário de felicidade é corrompido por Zé Luís que continua a revelar muitos ciúmes de Pedro e por uma Sílvia muito distante. Céu repara e ainda questiona Caio, que disfarça.