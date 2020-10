Resumo: 27º Episódio - 15 de outubro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Renato vai à cave levar comida a Marina. Quer saber porque é que está ali, mas ela não conta. Marina pede-lhe o telemóvel emprestado e ganha coragem para ligar a Lara. Porém, a jovem não atende. Ela e Fábio acham que pode ser outra ratoeira. O caminho agora é cortar com o passado.

Num quarto de hotel em Coimbra, Andreia trabalha na falsificação do registo do bebé e garante a Estrela que está tudo a andar bem. É abordada por um cobrador que a prende e ameaça de forma violenta. Andreia diz que paga uma parte da dívida, mas que precisa de mais tempo para dar o que falta.

Céu e Pedro encontram-se a pedido dela. A Euromilionária sente necessidade de contar a alguém que Castro foi à Rica Fruta e exigiu mais dinheiro. Ela cedeu, não quer perder Salvador, o que deixa o professor muito inconformado. Bruno apresenta Céu e Lara e a empatia entre as duas é muito evidente. Lara ainda lhe pergunta se Salvador é seu neto e Céu responde que é um filho do coração.

Sandra conta a Zé Luís que ouviu parte da conversa entre Céu e Castro em que ele lhe pedia dinheiro. Zé Luís fica entre a surpresa e a fúria por perceber que Céu lhe mentiu.

Castro chega eufórico à sucata e acaba por dar dinheiro aos jovens que estranham o gesto. Renato pede ao patrão para tirar Marina da cave, mas Castro não cede.

Castro vai à cave ver Marina. Dá-lhe um maço de notas muito generoso, mas a rapariga rejeita. Para ela, aquilo é dinheiro sujo, surpreendendo Castro.

Andreia sobressalta-se quando voltam a bater à porta do quarto, mas afinal é Estrela. Ela conta o que aconteceu e que tem de pagar o que deve senão é morta. Estrela acalma-a. Com o esquema que têm com Castro e o golpe, ela terá o que necessita.

Andreia e Estrela entregam os documentos a Castro, que paga o combinado. O dinheiro segue para as mãos de Andreia. Antes de sair, Estrela avisa Castro em relação a Céu: ela é esperta, está bem rodeada e o jogo pode virar.

No palacete, acaba-se o jantar e Zé Luís confronta Céu sobre a sua mentira em relação a Castro. Ela, também perante Bruno, Sílvia e Caio, assume que o sucateiro lhe exigiu mais dinheiro, mas que no dia seguinte vai ter os documentos na mão e, aí, a situação fica resolvida de uma vez por todas. Bruno e Zé Luís fazem questão de acompanhar Céu a esse encontro.

Andreia consegue pagar parte da sua dívida ao cobrador. Mas continua em perigo. O cobrador diz-lhe que os patrões andam impacientes e que ele vai aparecendo para que Andreia não esqueça o assunto.