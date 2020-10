Resumo: 25º Episódio - 13 de outubro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Enquanto passeiam pelo largo com Salvador, Amália conta a Céu que o seu casamento com Horácio está por um fio. Lara cruza-se com elas e olha para o carrinho onde está Salvador sem imaginar que ali está o seu filho. Céu e Amália ainda não sabem quem ela é, mas a euromilionária gosta logo da energia da rapariga.

Estrela apresenta Andreia a Castro e ele fica muito baralhado ao achar que se trata de Sílvia. O sucateiro mostra o cartão de Maria do Céu e Estrela anuncia que aquela é a famosa Euromilionária de Alvorinha. Os olhos de Castro brilham.

Lara chega finalmente à pensão e chora nos braços de Fábio. Ele tinha razão, era uma armadilha de Castro e Marina. Inconsolável, ela não acredita ainda como é que a melhor amiga lhe fez aquilo.

Marina, trancada na cave como castigo, chora sem qualquer alento. Revela ainda muitos remorsos por não ter conseguido contar a verdade a Lara.

Graciete surpreende Tino na junta, vestindo uma gabardine e, por baixo dela, lingerie. Mas o marido está exausto, num estado de espírito bem diferente. No entanto, Graciete não desiste. Está no período fértil e, segundo a aplicação que os vai ajudar a ter um bebé, aquela é a hora certa... E o presidente da junta acaba por não ter hipótese de recusar.

Horácio vive a aventura de dormir no sofá. Mas há luz ao fundo do túnel quando Amália chega a casa. Só que a sua mulher não cede e sugere ainda que ele vá dormir à pensão com as inglesas a quem arrastou a asa.

Horácio ainda tenta a sua sorte e vai bater à porta do quarto, mas Rosanne e Amália estão demasiado decididas e não vacilam.

Ao pequeno-almoço no palacete, Telma conta como foi a gala de empresários do ano e revela a maior peripécia do evento, protagonizada por ela quando subiu ao palco. Dá ainda o troféu a Céu que afirma que aquele prémio é de todos os que fazem parte da Rica Fruta. Refere ainda que as boas notícias vão chegando aos poucos, mas não abre mais o jogo.

Muito desconfiadas, Preciosa e Cremilde fazem perguntas ao Padre Bento sobre a sua prima Nini. Este mete o pé na argola quando revela que ela está muito velhinha e doente. Preciosa e Cremilde apanham-no em falso e mostram o postal que ele recebeu. Afinal de contas, quem é Nini?