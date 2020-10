Resumo: 24º Episódio - 12 de outubro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Fábio é pressionado pelas Três Pastorinhas e acaba por lhes entregar o postal que veio da prima Nini para Padre Bento. Preciosa, Cremilde e Lúcia acabam por ver o local e sentem que aquele destino não combina com a idade e as limitações físicas da prima. Incrédulas, começam a colocar a hipótese de o padre ter uma amante.

Fanfarrão, Horácio mostra a exposição sobre a vida da Euromilionária às turistas e acaba por lhes dizer que é solteiro e bom rapaz. Mas Rosanne ouve e deixa a promessa: Horácio não sabe com quem se meteu.

Rosanne vai ao salão de beleza e conta a Amália o que acabou de acontecer na coletividade. As suas saem disparadas.

Preciosa, Lúcia e Cremilde entram no quarto de Padre Bento para investigar. Preciosa é a líder, claro, e não mostra pudor nenhum. Têm de encontrar as provas que confirmam que ele tem uma amante. Mas são apanhadas por Jéssica. No entanto, dão a volta e inventam uma surpresa ao sacerdote.

Caio conta a Estrela que Pedro vai continuar na Casa Artur Colaço. O professor chega e acaba por ouvir uma parte comprometedora da conversa deles. Caio tenta reparar os danos e afasta-se com Pedro. Estrela recebe uma mensagem de Castro, garantindo o serviço. E o Golpista convoca Andreia para o concretizar.

Amália e Rosanne discutem com Horácio sem qualquer misericórdia. Depois do que fez, a relação deles fica congelada até novas decisões. Irá dormir no sofá ou no chão. Horácio alega problemas nas costas, mas as duas estão implacavelmente irredutíveis.

No palacete, já se jantou e todos são surpreendidos pela fatiota que Telma escolheu para a gala. Vitinho alinhou na excentricidade e também se vestiu à altura. Sandra chega também devidamente aprontada e é muito elogiada por Zé Luís.

Céu comunica a Caio, Zé Luís, Sílvia e Graciete que está a tratar da guarda do bebé. Já foi apresentada à mãe biológica de Salvador e está a ser ajudada pelo sucateiro. Quem não fica contente é o seu marido que a acusa de, mais uma vez, estar a tratar de tudo nas costas dele. Além disso, aquela história cheira-lhe a esturro. Mas Céu acredita num final feliz. Amália aparece, precisa demasiado do ombro amigo da Euromilionária que logo se apronta a ajudá-la.

Jéssica e Bruno estão atarefados e dividem-se entre os filhos e a pensão. Lara está a fazer falta e nunca mais chega. Muito nervoso, Fábio tenta remediar a situação.

Enquanto passeiam pelo largo com Salvador, Amália conta a Céu que o seu casamento com Horácio está por um fio. Lara cruza-se com elas e olha para o carrinho onde está Salvador sem imaginar que ali está o seu filho. Céu e Amália ainda não sabem quem ela é, mas a euromilionária gosta logo da energia da rapariga.

Estrela apresenta Andreia a Castro e ele fica muito baralhado ao achar que se trata de Sílvia. O sucateiro mostra o cartão de Maria do Céu e Estrela anuncia que aquela é a famosa Euromilionária de Alvorinha. Os olhos de Castro brilham.