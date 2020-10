Resumo: 23º Episódio - 9 de outubro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

As crianças da instituição brincam e escolhem os seus super-heróis. Pedro fica surpreendido e emocionado ao perceber que é o grande herói de João. O pequeno escolheu-o a ele por estar sempre presente e tomar conta deles. Pedro fica bastante sensibilizado.

Na pensão, ao encontrar Rubi depois do fogo no quarto, Jéssica diz das boas à escritora. Bruno não gosta da postura da mulher e lamenta-o a Rubi. Fábio não tira os olhos do telemóvel, aguardando notícias de Lara.

Marina chega à estação de comboio e Lara vê-a, mas, quando está para ir ter com ela, aparece Castro. Muito desiludida, a namorada de Fábio esconde-se e fica a observá-los.

Pedro anuncia a Céu que a sua decisão está tomada. A euromilionária fica bastante expetante e depois feliz com a escolha do professor que decidiu continuar a trabalhar na instituição. Conta que a sua decisão teve como base a importância que tem na vida daquelas crianças.

Lara acha que Marina e Castro lhe montaram uma armadilha e relembra as palavras de Fábio que previu que aquele encontro ia correr mal. Achando que foi traída pela melhor amiga, Lara vai-se embora. Castro confronta Marina. Sabe que ela foi ter com Lara. Mas a rapariga acaba por fugir.

Horácio continua vaidoso com a sua atuação e sugere que a banda atue pelo menos uma vez por mês, mas Tino não vai na cantiga dele.

Padre Bento está deveras incomodado com as confissões do povo de Alvorinha, principalmente das duas mulheres de Horácio.

Céu conta a Pedro tudo sobre o seu encontro com Castro e Marina. O professor acha que o sucateiro não tem escrúpulos e mostra-se alarmado. Sílvia chega com a notícia de que a transferência do valor acordado já seguiu para Castro. E Céu fica com a gigante esperança de que tudo vai correr bem.