Resumo: 22 º Episódio - 8 de outubro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Lara pede dispensa a Jéssica para ir tratar de um assunto pessoal. Preocupado e com medo do reencontro com Marina, Fábio pede a Lara para o avisar assim que chegar.

Paulo, Sérgio e Renato estranham o comportamento de Marina que está muito ansiosa com o encontro com a melhor amiga. Paulo é o mais desconfiado.

O pequeno-almoço dos Garcia mostra uma Céu e um Zé Luís aparentemente mais apaziguados um com o outro. Céu aproveita ficar a sós com Caio e Sílvia para lhes dizer que precisa de notícias do sucateiro. Não aguenta mais a espera.

Horácio acorda completamente exausto do concerto da noite anterior. Cremilde sugere que ele se dedique a outras áreas. Já Rosanne diz que por ela os Alvorada voltavam a tocar logo no dia seguinte. Horácio fica todo orgulhoso sem imaginar que, na verdade, a sua mulher gostaria de rever Quimbé, o baterista.

Na coletividade, Amália surpreende Nelson ao dizer que adorou a noite anterior toda e até gostava de repetir. Depois, ela vai ter com Padre Bento e diz que precisa muito de conversar com ele. A confissão acaba por acontecer logo ali, dada a urgência que a mulher de Horácio tem em deitar cá para fora tudo o que sente. E uma confissão nunca vem só… Rosanne também quer falar com o padre por causa dos pensamentos pecaminosos que a têm assolado.

Na presença de Sílvia, Céu liga a Castro. Do outro lado vêm boas notícias, mas uma exigência também: mais dinheiro. Céu cede e pergunta se Marina, quem ela acha ser a mãe do bebé, está a par e concorda com tudo. Castro garante que sim e Céu fica nas nuvens com os avanços. Já Sílvia continua muito apreensiva.

Castro apanha Marina a sair. Ela inventa uma desculpa, mas ele fica desconfiado.

Caio fala com Pedro sobre a vontade dele em ir embora da Casa Artur Colaço. O professor percebe que Caio não lamentaria assim tanto a sua saída e o ambiente é notoriamente tenso entre os dois.

As crianças da instituição brincam e escolhem os seus super-heróis. Pedro fica surpreendido e emocionado ao perceber que é o grande herói de João. O pequeno escolheu-o a ele por estar sempre presente e tomar conta deles. Pedro fica bastante sensibilizado.

Na pensão, ao encontrar Rubi depois do fogo no quarto, Jéssica diz das boas à escritora. Bruno não gosta da postura da mulher e lamenta-o a Rubi. Fábio não tira os olhos do telemóvel, aguardando notícias de Lara.

Marina chega à estação de comboio e Lara vê-a, mas, quando está para ir ter com ela, aparece Castro. Muito desiludida, a namorada de Fábio esconde-se e fica a observá-los.