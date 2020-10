Resumo: 19º Episódio - 5 de outubro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Caio e Estrela respiram de alívio. Telma não percebeu de onde conhecia o golpista. Mas Caio pede muito cuidado no futuro.

Castro diz a Estrela que tem um trabalho bem pago para ele. Fica o encontro marcado.

Na sucata, Marina diz a Castro que não quer continuar a fazer parte do esquema do bebé. Não pode fazer isso a Lara. Mas o sucateiro é direto: ela vai colocar o nome dela no registo de nascimento de Salvador e ponto final. De consciência muito pesada, Marina liga a Lara.

Ocupada com o trabalho, Lara não se apercebe do telefonema de Marina. Tanto ela como Fábio estão felizes com aquela oportunidade na Pensão Toledo.

Depois de o estudar, Rubi queima todo o material sobre as joias e a exposição que decorrerá em Coimbra para não deixar rasto. Mas, quando sai, não se apercebe que o fogo não ficou completamente apagado.

O alarme de incêndio dispara na pensão e gera-se um grande alvoroço, obrigando a evacuar os clientes.

Lara, Fábio, Jéssica e Bruno percebem que o fumo vem do quarto de Rubi. Bruno tem dificuldades em abrir a porta, gerando mais tensão em todos. Mas Fábio, usando a destreza que herdou da vida de crime, consegue abri-la, deixando Bruno e Jéssica muito espantados.

Depois de os quatro entrarem no quarto, conseguem extinguir o fogo, mas Jéssica está furiosa com a irresponsabilidade de Rubi. Os donos da pensão perguntam a Fábio onde é que ele aprendeu aquelas manobras, deixando os jovens muito tensos.

Lara e Fábio revelam algum receio. Bruno e Jéssica podem ter desconfiado de alguma coisa e, se investigarem, podem descobrir o passado errante de ambos. Combinam ter mais cautela no futuro. Lara dá conta do telefonema de Marina.

Na sucata, Castro organiza as tropas: vai ter uma reunião de negócios e saem todos menos Marina.