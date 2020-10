Resumo: 18º Episódio - 3 de outubro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

O lado excêntrico de Telma leva-a a improvisar um estúdio fotográfico no salão do palacete para fazer uma sessão de fotografias com Salvador. Quem não tem muita paciência para ela é Zé Luís que esconde que está a beber quando Céu chega. Questionada pelo marido, Céu improvisa uma desculpa com a ajuda de Sílvia, não lhe relevando que esteve na sucata. Mas Zé Luís percebe que a sua esposa está a mentir.

Para espanto geral, Horácio resiste a um belo cozido à portuguesa e dedica-se apenas a alface, cenoura e tomate. Pela sua imagem está capaz de tudo.

Céu e Sílvia atualizam Caio sobre o encontro com Castro. Sílvia volta a dizer que não confia nele, mas Céu reforça que vão fazer tudo o que tem de ser feito. Para ela, não há dinheiro que pague a segurança e a felicidade de Salvador.

Lara e Fábio conversam sobre o dia de trabalho. Lara está desmoralizada, sente que as coisas não correram bem, mas Fábio dá-lhe força. Os dois relembram os amigos que deixaram na sucata e Lara decide enviar mensagem a Marina.

Marina recebe mensagem de Lara, mas, ao perceber que Castro a observa, não lê. O sucateiro mostra-se animado. Acha que ainda vai ganhar muito dinheiro à conta de Céu. Só que para Marina o mais importante é que o filho de Lara e Fábio está vivo e eles não sabem disso. Mas estremece ao ouvir a ameaça de Castro: se ela contar alguma coisa ao casal, ele deixa-a no sítio onde a foi buscar.

Caio sente que Sílvia está estranha. Esta acaba por contar que lhe pareceu ver Andreia em Coimbra. Para Caio isso é impossível. Andreia está morta e não podem deixar que o passado os persiga.

Rubi analisa meticulosamente as joias que vai falsificar. Estrela acha que é uma missão difícil, mas a falsa escritora está confiante. Andreia chega e deixa ambos preocupados quando conta do quase encontro com Sílvia. E Rubi deixa o alerta: se a Serpente sabe, as coisas não vão ficar fáceis para Andreia.

Xana continua a fazer das suas. Desta vez, aspira a chucha de Salvador, deixando Graciete à beira de um ataque de nervos.

Zé Luís começa a beber logo de manhã. Natário aparece e percebe. Com carinho, diz a Zé Luís que ele anda a beber demais e que pode contar com a sua ajuda. O marido de Céu fica comovido.

Rosanne e Amália viraram as suas atenções para a sala, onde se ouve música altíssima. É Horácio que está a fazer exercícios. Aproveita também para dizer às suas mulheres que hoje vai anunciar uma grande novidade.

Pedro apresenta a sua demissão, deixando Céu em choque. Ele explica que não é uma questão de dinheiro e a euromilionária pergunta de onde vem, então, aquela decisão. E é muito assertiva: não o quer perder. Pedro fica sem saber o que dizer.

Telma leva guloseimas às crianças da Casa Artur Colaço e, lá, acaba por se encontrar com Estrela. Para mal dos pecados do golpista e de Caio, Telma acha que o conhece de algum lado.

Na coletividade, para que tenha mais sorte, Nelson oferece uma raspadinha a Liliana. Horácio chega e anuncia a grande novidade: a sua banda de juventude, os Alvorada, vai voltar.

Para Horácio, o regresso dos Alvorada será o maior acontecimento do século em Alvorinha. Mas, na coletividade, o ambiente é mais de ceticismo do que de entusiasmo.

Enquanto o Padre Bento faz uma visita guiada a alguns turistas na exposição sobre a vida da Euromilionária, Horácio vai buscar a sua antiga guitarra elétrica, cheia de pó e de nome «Josefina».

Céu tenta demover Pedro, mas este continua a querer a demissão. Alega questões pessoais, o que não a convence. Ela pede-lhe para pensar melhor.