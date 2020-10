Resumo: 17º Episódio - 2 de outubro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Ao perceber o desespero de Céu, Castro quer tirar proveito da situação e acaba por conseguir um envelope com dinheiro da euromilionária.

Castro vai ter com Marina para lhe dar um serviço. Ela fica em choque ao saber que o bebé de Lara afinal está vivo e fica ainda mais atordoada ao perceber que Castro quer que se faça passar pela mãe do bebé junto de Céu.

Na coletividade, Nelson pergunta a Liliana se o homem que apareceu na noite de fados voltou a incomodá-la. Liliana diz que é um assunto do passado. Horácio aparece e adota uma linguagem mais jovem. Perante críticas em relação ao seu look, tenta não se deixar abalar, mas fica chateado.

Tino diz a Horácio que ele está a passar por uma crise de identidade. Horácio rejeita essa ideia. O marido de Graciete é muito claro: não permite que Horácio manche a sua imagem política com as figuras tristes que faz para salvar o seu casamento.

Céu e Sílvia entram na sucata. Castro reitera que a mãe do bebé é prostituta e viciada em drogas e Marina aparece, fazendo-se passar por Lara.

Ao ser pressionada por Preciosa, Lara fica muito nervosa e o atendimento às mesas da pensão não corre pelo melhor. Jéssica acaba por desvalorizar, por conhecer bem a sua avó.

Marina mente a Maria do Céu e conta-lhe o que Castro mandou. Céu questiona-a sobre o abandono do filho. Marina vai ficando cada vez mais desconfortável e de consciência pesada com aquele papel. Céu anuncia que quer ficar com a guarda do bebé, mas Castro não facilita e exige mais dinheiro. Sílvia acha que Castro não é de confiança e que só quer extorquir Céu. Mas a euromilionária está disposta a fazer o que for preciso para ficar com Salvador.