Resumo: 16º Episódio - 1 de outubro (quinta-feira)

Horácio chega à coletividade exausto e cheio de dores. Pede sacos de gelo, sob o olhar gozão de Tino, Rosanne e Graciete. Esta pergunta a Liliana como é que está e ela mostra-se muito receosa. Filipe agora já sabe onde é o seu local de trabalho. Era por essa razão que não queria nenhuma exposição. Graciete sente-se culpada e não sabe como ajudar a amiga.

Fábio não desiste e sugere a Bruno e Jéssica ficarem uma semana à experiência. Os dois aceitam, para alegria de Lara e Fábio.

No salão de beleza, o assunto do momento é a mudança de postura de Horácio. Preciosa acha que Amália e Rosanne ainda vão matar o seu filho. Horácio chega e volta a surpreender: quer um corte de cabelo diferente, mais moderno.

No Quartel-General, Estrela e Rubi fazem um ponto de situação do plano. A grande dúvida agora é sobre os avanços que Andreia conseguirá fazer no Museu Imperial, o cenário do golpe.

O diretor do museu fica muito impressionado com o currículo de Andreia que consegue o lugar de assessora de comunicação. E a missão dela fica cumprida ao perceber que vai tratar da comunicação da maior exposição de joias que alguma vez passou por ali. Era tudo o que a Golpista queria ouvir.

Zé Luís aparece na Casa Artur Colaço para falar com Pedro e é muito claro: o professor tem de se afastar de Céu, manter-se bem longe dela.

Céu e Sílvia chegam a Coimbra e procuram a sucata. Enquanto Céu vai pedir informações a um café, Sílvia fica em choque ao achar que está a ver a sua irmã gémea. Andreia também vê Sílvia e a tensão é evidente.

Andreia acaba por se misturar com os transeuntes e Sílvia perde-a de vista. Fica muito agitada.

Zé Luís continua frente a frente com Pedro. Este diz que tem muito respeito por Céu e por Zé Luís também. Acha injustas as acusações dele e reforça que existe apenas uma relação estritamente profissional com a mulher dele. Só que Zé Luís não acredita e mantém o aviso para que ele se mantenha distante da euromilionária.

Ao chegar ao pé de Sílvia, Céu percebe que ela está bastante abalada. Sílvia acaba por disfarçar e as duas vão à sucata em busca da mãe de Salvador.

Bruno dá instruções a Fábio, que tem logo um grande desafio ao ter de atender Preciosa.

Céu e Sílvia chegam à sucata e anunciam a Castro que querem falar com a mãe do bebé que foi encontrado no lixo. Ao perceber o desespero de Céu, Castro quer tirar proveito da situação e acaba por conseguir um envelope com dinheiro da euromilionária.