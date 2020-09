Resumo: 15º Episódio - 30 de setembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Rosanne e Amália assumem que acham Pedro um pedaço de mau caminho, deixando Horácio picado. Os elogios continuam e ele fica completamente desmoralizado.

Telma adormeceu a tomar conta de Salvador. Céu olha para o fio com a metade do coração e aquilo não lhe faz sentido. Acha que ninguém compra um objeto daqueles para depois abandonar um filho. No dia seguinte, vai conhecer a mãe de Salvador e mostra-se inquieta com isso.

Lara, na pensão com Fábio, tem a outra metade do coração na mão. Imagina como seria o seu filho se estivesse vivo e coloca a hipótese de ter acontecido um milagre e o bebé não ter morrido. Mas ambos sentem que estão a sonhar alto. O filho de ambos ficará vivo, mas apenas nos seus corações.

Nos pomares da Rica Fruta, Céu diz a Graciete que desmarcou a reunião que tinha e pede para que ela também cancele o cabeleireiro. Alega uma questão pessoal. Sentindo-se excluída, Graciete fica ressentida e Céu diz-lhe para tirar o dia.

Estrela ensina um truque de magia às crianças da Casa Artur Colaço. Quando Pedro chega e o vê ali é apanhado de surpresa. Caio chama-o ao seu gabinete para lhe explicar tudo.

Pedro questiona Caio. Não despediu Estrela contra as recomendações dele e de Céu. Caio diz que ali se acredita em segundas oportunidades e Pedro acha que ele está a proteger o monitor por algum motivo. Irritado por estar a ser encostado à parede, Caio aconselha Pedro a focar-se apenas nas suas funções.