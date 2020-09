Resumo: 13º Episódio - 28 de setembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Ao mesmo tempo que se anuncia uma nova noite de fados na coletividade, com a cantora-sensação Lili, outros acontecimentos dignos de registo agitam as águas em Alvorinha. Um deles é o almoço a dois entre Céu e Pedro, que deixa Zé Luís novamente assolado pelos ciúmes. O outro é o telefonema que Estrela faz a Caio, diretamente do colégio do filho dele. Ao perceber que Estrela está perto de Júnior, Caio sai disparado do seu gabinete, ao encontro do ex-cúmplice. E ao perceber que Céu está cada vez mais próxima de Pedro, Zé Luís refugia-se na bebida, mais uma vez.

No palacete, Telma, Vitinho e Graciete divertem-se a tirar fotografias com o bebé, mas o ambiente fica estragado quando Zé Luís, depois de beber, é rude com Pedro. Céu pede ao marido para falarem a sós.

Sozinhos na cozinha, Céu e Zé Luís conversam e ele diz já não ser uma prioridade para ela. Revela também muitos ciúmes de Pedro. A discussão descamba e ambos falam demais, acabando por ficar muito abalados.

Céu vai ter com Pedro que está no quarto com Salvador. Ouve-o dizer maravilhas sobre ela ao bebé. Pedro lamenta a confusão que aconteceu e Céu reforça que quer tê-lo perto de si.

Na estação de comboios, Lara e Fábio festejam a nova vida e a liberdade. Alvorinha é o destino e agora têm a vida por conta deles, finalmente.

Na coletividade, chovem marcações para a noite de fados com a revelação Liliana, deixando Horácio e Tino felizes da vida. Nélson dá um amuleto da sorte a Liliana. Zé Luís chega muito tenso e quer beber. Acaba por ser desagradável com Rosanne, que fica muito incomodada.

Sandra entrega o seu currículo a Sílvia, pedindo-lhe uma oportunidade na Rica Fruta que corresponda aos seus conhecimentos. Sílvia, em troca, pede-lhe humildade. Caio chega e conta a Sílvia que Estrela esteve no colégio de Júnior. Para não correr riscos, ele vai readmiti-lo na Casa Artur Colaço. Sandra ouve a conversa comprometedora.

A noite cai e a coletividade está cheia para ouvir Liliana cantar. E ela canta e encanta com grande à-vontade. Céu pede a Zé Luís para parar de beber.

Jéssica fica furiosa quando percebe que Bruno está de saída com Rubi. Vai levar a escritora à coletividade. E saem os dois. Lara e Fábio chegam e dizem que vieram por causa do anúncio de emprego.

O ex-namorado de Liliana aparece na coletividade e ela bloqueia em palco. Pedro chega e os ânimos ficam exaltados. Zé Luís acaba por dar um murro a Pedro que reage. Os dois envolvem-se à pancada para choque de todos.