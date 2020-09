Resumo: 12º Episódio - 26 de setembro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Na coletividade, Horácio e Tino surpreendem Lili com um cartaz que fizeram dela e, usando os seus melhores dotes políticos, os dois esgrimem argumentos para fazê-la cantar novamente... Mas o máximo que conseguem é fazê-la pensar na proposta. Missão parcialmente bem-sucedida.

A instituição de Céu, dantes tão pacífica, é agora um barril de pólvora prestes a explodir! Depois de Pedro se incompatibilizar novamente com Guilherme, o coordenador pedagógico pressiona Caio para fazer alguma coisa quanto à falta de disciplina do monitor. A euromilionária também intervém, a favor de Pedro, e Caio sente-se entre a espada e a parede. Sabe que tem de agir, para não levantar mais suspeitas de que está a esconder alguma coisa... E é então que decide chamar Guilherme, que é na verdade Estrela, para lhe comunicar que está despedido. Mas a conversa entre os dois sobe de tom e Estrela deixa bem claro que não aceita ser despedido, dizendo que, se isso acontecer, Caio será “exposto” perante todos. Mas o filho de Céu mostra a raça de que é feito e não cede à chantagem do golpista, mantendo-se firme na decisão de o despedir. Furioso, Estrela deixa a Casa Artur Colaço com uma ameaça explícita: o companheiro de Sílvia vai arrepender-se!

Lara e Fábio, nada arrependidos da decisão de fugirem da sucata, esperam pelo comboio que vai levá-los ao destino ambicionado: uma nova vida. Os dois mantêm debaixo de olho o anúncio de trabalho na pensão Toledo, para onde se dirigem. Mas, entretanto, Castro descobre que os seus protegidos fugiram e corre para a estação de comboios, decidido a intercetá-los. É por muito pouco que Castro não estraga os planos de Lara e Fábio. Felizmente, eles conseguem entrar no comboio, deixando para trás a vida criminosa na sucata.

Em Alvorinha, Preciosa e Cremilde estão com a pulga atrás da orelha por causa das conversas telefónicas do Padre Bento. De há uns dias para cá, o prior não faz outra coisa senão falar ao telemóvel pelos cantos, como se escondesse alguma coisa. Confrontado pelas beatas, o padre até já tinha assumido que tem falado com Nini, uma prima afastada... No entanto, Preciosa e Cremilde não se dão por satisfeitas e dizem-lhe agora que fazem questão de conhecer a tão falada prima. E deixam o repto: o padre devia convidar a familiar para fazer uma visita a Alvorinha! Mas essa é uma sugestão que deixa o Padre Bento bastante atrapalhado.

Em paralelo, Horácio e Tino chamam reforços para a missão de convencer Lili a tornar-se “cantora-residente” da coletividade. Rosanne e Amália juntam-se à “equipa da persuasão” e dão o seu melhor, mas acaba por ser Graciete a conseguir convencer a amiga. E, depois de muita insistência, Lili aceita voltar a cantar. Finalmente!

Ao mesmo tempo que se anuncia uma nova noite de fados na coletividade, com a cantora-sensação Lili, outros acontecimentos dignos de registo agitam as águas em Alvorinha. Um deles é o almoço a dois entre Céu e Pedro, que deixa Zé Luís novamente assolado pelos ciúmes. O outro é o telefonema que Estrela faz a Caio, diretamente do colégio do filho dele. Ao perceber que Estrela está perto de Júnior, Caio sai disparado do seu gabinete, ao encontro do ex-cúmplice. E ao perceber que Céu está cada vez mais próxima de Pedro, Zé Luís refugia-se na bebida, mais uma vez.