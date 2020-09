Resumo: 10º Episódio - 24 de setembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Os ânimos na sucata estão ao rubro: depois de Lara e Fábio terem tentado roubar o cofre de Castro, este decide castigar o mentor do plano, Fábio, e prende-o na cela da cave. Lara, por sua vez, pede ajuda aos outros jovens para o libertar. E começa a pôr-se em marcha uma estratégia, entre todos, para facilitar a fuga do casal de namorados.

Em Alvorinha, Céu e Zé Luís fazem as pazes e reforçam o amor que os une. Enquanto isso, Horácio tenta dar provas do seu amor a Amália e Rosanne, que exigem do marido a partilha das tarefas domésticas, mas acontece que Horácio não dá uma para a caixa. E, depois de queimar o jantar, ele acaba a petiscar na coletividade, na companhia de Tino, com quem desabafa os seus infortúnios matrimoniais.

Na conversa entre Tino e Horácio, os dois chegam à conclusão que têm de melhorar as contas da coletividade e, para isso, precisam de voltar a convencer Lili a cantar. Afinal, a atuação dela, na noite de fado, foi um sucesso... E eles não tencionam deixar escapar a sua “galinha dos ovos de ouro”. Está em marcha o plano para convencer a Lili a subir novamente ao palco e a cúmplice desse plano é Graciete.

Na sucata, Lara consegue libertar Fábio da cela e os dois concretizam o plano de fuga. Contam com a ajuda dos amigos, que distraem Castro o tempo suficiente para os namorados saírem.