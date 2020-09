Resumo: 9º Episódio - 23 de setembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Ficamos a conhecer, pela primeira vez, os meandros do golpe em curso: um assalto a uma exposição de joias, num museu em Coimbra, que pode render aos seus intervenientes milhões de dólares. Os papéis de cada um, nesse assalto, estão bem definidos... Assim como a necessidade de contarem com a experiência e know-how de Caio e Sílvia. Certos de que vão conseguir fazer com que os ex-burlões se juntem ao golpe, Estrela, Rubi e Andreia traçam os próximos passos, seguindo as diretrizes do cabecilha do golpe: alguém a quem eles chamam de “Serpente”, mas que nenhum viu ou conhece pessoalmente.

A quilómetros de Alvorinha, traçam-se outros planos, igualmente criminosos: Lara e Fábio querem fugir da sucata e, para isso, planeiam roubar o cofre de Castro, onde ele guarda o dinheiro dos assaltos. Fartos de estarem sob o domínio do sucateiro, os jovens querem uma parte do que conseguiram por mérito próprio, com o objetivo de começarem uma vida nova longe dali. Lara partilha com Fábio um possível destino: uma pensão numa vila pequena, perto dali, onde estão a recrutar funcionários. E acontece que essa pensão é, nada mais nada menos, do que a Pensão Toledo.